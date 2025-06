Evento Estia il 17 giugno sulla figura dell’amministratore

La società di amministratore condominiale Estia comunica in una nota di aver organizzato un evento dedicato alla figura dell’amministratore di condominio, che si terrà martedì 17 giugno a Milano.

Il recente ingresso nel gruppo Estia del fondo internazionale Portik, che gestisce oltre 20.000 immobili a livello globale e ha investito 20 milioni di euro, rappresenta un passaggio cruciale, precisa il testo chiarendo che l’obiettivo è costruire una rete di professionisti altamente qualificati, capaci di affrontare le sfide future del settore immobiliare secondo i più autorevoli standard internazionali.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire tematiche fondamentali per l’evoluzione della professione:

- L’amministratore di condominio: professionista o imprenditore?

- Il condominio come persona giuridica: prospettive normative e operative

- Il rendiconto condominiale: scenari di evoluzione fiscale e amministrativa

- L’efficientamento energetico come leva strategica per il patrimonio edilizio

- La figura dell’amministratore nella prospettiva evolutiva: un ruolo in trasformazione

Clicca qui per la locandina

Per iscriversi all’evento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxw4uAsgQCIaIuLzWC6JYfcuY5DCLk4Mv2c3nMwM3eyEZOgA/viewform?usp=sharing&ouid=104686137369385372699