Antenna centralizzata: chi non la usa non la paga, ma concorre alle spese per smaltire i rifiuti speciali
La bonifica delle parti comuni dai materiali di risulta è vincolante per tutti, in quanto attività effettuata nell’interesse dell’intera compagine condominiale
Il Tribunale di Salerno, nella sentenza numero 3360 pubblicata il 30 luglio 2025, ribadisce il principio per il quale, nel caso di innovazioni suscettibili di utilizzo separato, il singolo che non intenda usufruirne non è tenuto a contribuire alla spesa necessaria per la sua realizzazione.
Pertanto, nel caso dell’installazione dell’antenna centralizzata sulla copertura dello stabile, chi non voglia collegarsi all’impianto non è tenuto a contribuire alle spese per la posa in opera dello stesso.
Al contrario...