Arquata del Tronto ricostruisce il centro storico per 65,4 milioni

Ad Arquata del Tronto parte la ricostruzione del centro storico. Al via il bando dal valore di 65.496.832 euro, promosso dall’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Marche, riguardante l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva (in Bim) ed esecuzione dei lavori di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture.



L’innovativa gestione unitaria degli interventi consente un controllo a monte delle ...