Amianto: la valutazione delle pietre verdi

Le pietre verdi o ofioliti sono rocce ignee ricche di minerali ferrosi, tra cui le serpentiniti. Esse sono state utilizzate prevalentemente come pietre ornamentali, riempimenti e inerti. Le tipologie di amianto in esse presenti sono il crisotilo e gli amianti di anfibolo, in particolare tremolite e actinolite. In Italia, oltre ai minerali d'amianto indicati nella normativa, sono stati accertati altri minerali fibrosi. Il possibile contenuto d'amianto nelle pietre verdi comporta problematiche anche rilevanti, oggetto di numerosi studi.