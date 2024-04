Arredi del bar sul piazzale condominiale, è il Tribunale a decidere sulla legittimità dell’uso esclusivo

L’articolo 7 del Codice di procedura civile riconosce all’ufficio del Giudice di Pace la competenza per materia in ordine alle cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio. Non è semplice però stabilire il confine con la competenza per valore del Tribunale.

L’ultima vicenda sul conflitto di competenza tra giudici diversi – giunta dinanzi alla Cassazione, in sede di regolamento di competenza, è stata definita con ordinanza 8420 del 28 marzo 2024 – e riguarda la cessazione...