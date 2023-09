Assemblea in videoconferenza e furto d’acqua tra i temi di interesse della settimana di Antonio Scarpa

Sul primo punto l’assenso alla teleassemblea si può desumere anche da fatti concludenti

Si segnala per lo spessore del contributo C. Belli, La teleassemblea condominiale consentita per «facta concludentia», in Diritto e pratica condominiale 25 settembre 2023, a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Milano. Il sesto comma dell’articolo 66 dispoisizioni attuative Codice civile dispone che il «previo consenso» legittima «la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza» anche se tale modalità non sia «espressamente prevista dal regolamento condominiale».

Ciò significa che nel condominio la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza non suppone necessariamente che essa sia preventivamente assentita dallo statuto (come invece è disposto dall’articolo 2370, comma 4, Codice civile in tema di società per azioni). Si tratta, comunque, di consenso che può esprimersi in qualsiasi momento antecedente alla riunione ed in qualsiasi forma, pure tacita. In argomento, G. Bordiga, Assemblea in videoconferenza tra novità normative e questioni interpretative, in Diritto e pratica condominiale 5 aprile 2023.

Un caso purtroppo frequente nella pratica è esaminato da G. Martino, Il furto d’acqua in condominio: la legittimazione dell’amministratore a querelare i condòmini che si impossessano di risorse destinate ai servizi comuni dell’edificio, in Diritto e pratica condominiale 26 settembre 2023, commento che trae origine da Cassazione penale 1° agosto 2023, numero 33813. Si veda in argomento anche V. Giordano, La querela può essere proposta validamente dall’amministratore o dal condomino, in Diritto e pratica condominiale 16 settembre 2022.

Molto interessante l’articolo di G. di Rosa, Clausola di esonero del costruttore dalle spese condominiali e tutela dei consumatori, in Diritto e pratica condominiale 27 settembre 2023, a margine di una pronuncia del Tribunale di Palermo. Nella giurisprudenza di legittimità si ricorda Cassazione 21 giugno 2022, numero 20007, secondo cui la clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita della unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, Dlgs 6 settembre 2005, numero 206, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo.

Ciò sempre che la clausola determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

Si rinvia anche a P. Marzotti, Condominio e disciplina consumeristica: un connubio complicato, in Diritto e pratica condominiale 31 maggio 2023; G.A. Chiesi, Condominio e disciplina consumeristica: un nuovo intervento della C.G.U.E., in Diritto e pratica condominiale, 3 novembre 2022.

Merita certamente attenzione l’intervento di S. Sajeva, La lesione del compossesso pro indiviso dei beni condominiali, che trae occasione dalla sentenza della Cassazione 1° febbraio 2023, numero 2971. La sentenza ha riaffermato che le parti comuni di un edificio condominiale formano oggetto di un compossesso “pro indiviso” che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente.

Per questo motivo la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attività da parte del proprietario.

Qualora uno dei condòmini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore “pro indiviso” sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella “utilitas” alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione.

In proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione «feci sed iure feci - ho così agito, ma in forza di un diritto» è opponibile solo quando l’attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell’articolo 1102 Codice civile, con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali.

Dunque, nel condominio degli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condòmini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino, nell’esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condòmini.

Il godimento del tetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolo condomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lo stesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipante tali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso. Il regime del compossesso dei beni condominiali non tollera, perciò, che un partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed a sostituire integralmente una parte comune.

Si ha quindi comunque spoglio nel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altri compossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune, sostituendo l’oggetto del compossesso qual era in origine con altro e restringendo il godimento spettante pro indiviso a ciascuno, realizzando, dunque, un’innovazione tale da pregiudicare il rapporto materiale con la res.

La sentenza ha affermato che vanno ravvisati gli estremi dello spoglio nel compossesso allorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso degli altri compossessori, alla integrale demolizione del tetto comune dell’edificio, sostituendolo con altro e trasformandone una parte di consistente estensione in terrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condòmini.