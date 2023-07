Le Guide: i regolamenti contrattuali e le clausole più discusse di Eugenio Correale

1In tema di supercondominio le clausole che dispongano la esazione delle quote dovute dai condòmini per opera degli amministratori periferici:

Tali clausole sono state considerate nulle da copiosissima giurisprudenza.

Il supercondominio è ente di gestione del tutto distinto dai condomìni ubicati nello stesso complesso immobiliare e la sua funzione è quella di gestire le cose e gli impianti legati da rapporto di accessorietà a tutte quante le porzioni immobiliari site in un dato comprensorio; ciò ...