Assicurazione: la franchigia grava su chi ha fatto il danno

La domanda A causa di una perdita d’acqua da una sua tubazione, il proprietario dell’appartamento sovrastante il mio mi ha causato un danno nel soffitto di due stanze. L’assicurazione condominiale risponde, ma non eroga l’importo dell’intera spesa, perché detrae la franchigia. Chiedo se devo ritenere a mio carico il costo della franchigia o se è invece il proprietario dell’appartamento sovrastante che dovrebbe risarcirmelo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 gennaio

In caso di danno causato da unità private, l’importo della franchigia, come ogni altra eventuale spesa per le riparazioni non coperta dalla polizza assicurativa, resta a carico del proprietario di tali unità, che sarà dunque tenuto a risarcire la parte di danno rimanente. Il condomino che subisce il danno ha diritto, infatti, a percepire l’intera somma a titolo di risarcimento...