Le assicurazioni degli appartamenti in condominio: occhio alle clausole di Rosario Dolce

I prodotti assicurativi per la protezione degli immobili ubicati all'interno degli edifici condominiali sono molteplici: talvolta generano problemi di coassicurazione quando sussiste una polizza globale fabbricato (articolo 1911 Codice civile), talaltra conducono a liti giudiziarie perché non se ne comprende la portata o l'ampiezza della garanzia prestata negozialmente.

La vicenda processuale

Uno di questi ultimi casi – per quanto frequenti nella prassi - è occorso in un condominio siciliano in cui l'immobile assicurato con una polizza “individuale” era stato danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla conduttura condominiale, causata, per quanto è dato apprendere, dall'intasamento di un sifone dovuto al materiale di risulta proveniente dalla terrazza a livello, interessata a lavori edili di manutenzione da parte dell'usuario esclusivo.

La compagnia di assicurazione, convenuta in giudizio, aveva escluso l'applicazione della garanzia contrattuale, siccome affermava che nelle condizioni della polizza si prevedeva che l'indennizzo fosse riconosciuto solo nel caso di danni da fuoriuscita dei liquidi imputabili a responsabilità dei vicini; mentre, nel caso di specie (a suo parere), il danno sarebbe stato causato non già dal vicino, ma da una impresa edile, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante.

L'operatività della polizza

La causa veniva istruita tramite prove testimoniali e Consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito (Agrigento), aderendo poi all'indagine svolta dal proprio consulente tecnico d'ufficio (Ctu), evidenziava che l'origine del danno era da attribuirsi all'ostruzione del sifone posto tra il secondo e il terzo piano causata dalla mancata asportazione del materiale di risulta di tutte le lavorazioni effettuate nel corso degli anni sul lastrico solare. Riteneva, quindi, fondata l'eccezione di non operatività della polizza sollevata dall'assicurazione, nonché la tesi dell'impresa (pure chiamata in causa), la quale aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti, così respingendo la domanda del proprietario dell'immobile danneggiato.

La decisione della Corte d'appello

La vicenda giudiziaria, in quanto tale, perveniva sotto le scure della Corte di appello di Palermo che con sentenza 1489 del 31 agosto 2023 ne ribaltava l'esito: ivi censurando l'interpretazione offerta dal giudice di prime cure sulla clausola riportata nella polizza assicurativa. L'errore commesso dal primo decidente, in particolare – per quanto è dato convenire -, era collegato alla mancata interpretazione sistematica dell'intero contratto assicurativo convenuto (sovviene, in tal caso, la previsione dell'articolo 1363 Codice civile, a mente del quale: Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto).

In effetti, per come è dato rinvenire nell'argomentazione – seppure stringata - di cui consta il provvedimento in commento, la clausola oggetto di esame (cioè quella che consentiva la liquidazione di un indennizzo per infiltrazioni provenienti dall'immobile limitrofo) doveva essere parimenti posta in relazione ad un'altra ancora, ovvero a quella che consentiva la risarcibilità per fatti e cause riconducibili all'ipotesi generica di «rigurgito fognatura e traboccamento di condotte pluviali».

Conclusioni

In quanto tale, il giudice collegiale siciliano ha respinto la tesi dell'impresa di assicurazione, assumendo che la clausola da essa agitata, per precludere il proprio obbligo di indennizzo, riguarda: «come si evince dalla lettura della clausola, (di) un'ulteriore ipotesi di danno risarcibile e non condizione necessaria affinché si possa procedere al risarcimento».