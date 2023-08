Aumento dei furti in appartamento. Allarme di Confabitare: Bologna al primo posto

Dall'associazione dei proprietari immobiliari guidata da Alberto Zanni dieci consigli per evitare brutte sorprese

I furti in appartamento sono in costante aumento e durante il periodo estivo le abitazioni lasciate incustodite diventano prede facili per i ladri. Le grandi città sono le più colpite da questo fenomeno, con un furto ogni tre minuti e una media di settanta abitazioni su mille che vengono colpite a livello nazionale. La principale causa di questo aumento è da attribuire alla generale situazione di crisi economica, mentre il 38% delle denunce per questi reati coinvolge stranieri senza permesso di soggiorno.

Secondo un’analisi recente condotta da Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari guidata da Alberto Zanni, nel confronto tra il primo semestre del 2023 e lo stesso periodo dell’anno precedente, Bologna si posiziona al vertice della lista con un preoccupante aumento del 28,7%. Seguono Milano con il 27,2%, Torino con il 22,4% e Roma con il 21,6%. Catania si colloca all’ultimo posto con un incremento del 12,6%.

I consigli di Confabitare

Per affrontare questa problematica, Confabitare ha elaborato dieci consigli che, se seguiti, possono contribuire a ridurre il rischio di diventare vittime di intrusioni indesiderate. Fra questi anche valorizzare i rapporti di buon vicinato.

1. Non lasciare mai oggetti di valore, gioielli o denaro in casa durante le assenze.

Evitare di lasciare oggetti di valore facilmente accessibili può ridurre il rischio di furto. Nascondere tali oggetti in un luogo sicuro o considerare di noleggiare una cassetta di sicurezza presso una banca per proteggere i tuoi preziosi.

2. Fotografare gli oggetti di valore che potrebbero essere rubati

Scattare fotografie dettagliate degli oggetti di valore, come gioielli o opere d’arte, può essere utile in caso di furto. Le foto possono essere fornite alle autorità competenti per facilitare l’identificazione e il recupero della refurtiva.

3. Assicurarsi di chiudere bene la porta d’ingresso e gli altri accessi possibili

Prima di partire, controlla che tutte le porte, le finestre, i cortili interni e le terrazze siano ben chiuse e dotate di serrature sicure. Se disponi di sistemi di antifurto elettronici, assicurati che siano attivati. Inoltre, considera l’opzione del monitoraggio remoto tramite telecamere di sicurezza per tenere sotto controllo la tua casa da remoto e ricevere notifiche in caso di attività sospette.

4. Evitare di comunicare informazioni di assenza sui social media

Evita di condividere pubblicamente sui social media informazioni riguardanti le tue vacanze e il periodo di assenza dalla casa. I ladri potrebbero monitorare i tuoi account e approfittare della tua assenza. Insegnare ai figli a non divulgare tali informazioni attraverso chat e social media è altrettanto importante.

5. Stabilire rapporti di buon vicinato e avvisare i vicini dell’assenza

Comunicare con i vicini di casa e informarli che sarai assente può essere un’ottima precauzione. Chiedi loro di tenere d’occhio la tua proprietà e di segnalare eventuali attività sospette. In caso di dubbi o emergenze, è importante avere un rapporto di fiducia e condividere il numero di emergenza locale, come il 113 o il 112.

6. Affidare le chiavi di casa a una persona di fiducia

Se possibile, affidare le chiavi di casa a una persona di fiducia che può effettuare visite regolari all’interno dell’abitazione. Questo può contribuire a creare l’illusione che la casa sia abitata e scoraggiare i ladri.

7. Evitare messaggi sulla segreteria telefonica che forniscono informazioni sull’assenza

Evita di lasciare messaggi sulla segreteria telefonica che indicano la tua assenza. I ladri possono chiamare il tuo numero di telefono per verificare se qualcuno risponde, e la segreteria che conferma l’assenza potrebbe essere un segnale per loro.

8. Simulare la presenza di qualcuno in casa

Se l’assenza è breve, lascia accesa qualche luce, la radio o il televisore in modo da simulare la presenza di qualcuno in casa. Potresti installare anche delle luci che si accendono da remoto con l'utilizzo di un'app. Questo può scoraggiare i ladri, che preferiscono agire in case vuote.

9. Evitare di accumulare posta nella cassetta delle lettere

La posta accumulata nella cassetta delle lettere può indicare una lunga assenza. Chiedi ai vicini di raccogliere la posta per te o richiedi un servizio di consegna sospesa temporaneamente presso l’ufficio postale locale.

10. Non entrare se si trova la porta aperta o chiusa dall’interno

Se al tuo ritorno a casa trovi la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrare. Questa situazione potrebbe indicare la presenza di un ladro all’interno della tua casa. Invece, allontanati dalla proprietà e contatta immediatamente il numero di emergenza, come il 113 o il 112, per segnalare la situazione.

Incremento furti in appartamento (Primo semestre 2023)

Bologna 28,7%

Milano 27,2%

Torino 22,4%

Roma 21,6%

Napoli 21,2%

Firenze 19,5%

Palermo 18,7%

Genova 17,2%

Bari 14,0%

Catania 12,6