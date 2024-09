Basta una voltura catastale a dimostrare l’accettazione tacita dell’eredità

Il recupero dei crediti condominiali per l’amministratore è un lavoro nel lavoro. Non è sempre semplice individuare i legittimati sostanziali alla pretesa economica condominiale, visto il mutamento delle vicende soggettive collegate al cespite immobiliare, sia per atti inter vivos che mortis causa.

Giova rammentare, infatti, che l’obbligazione condominiale ha natura reale – si discorre di obbligazione propter rem – e, nei confronti della stessa, non risulta applicabile il principio dell’apparenza ...