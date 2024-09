Bed and breakfast, non c’è attività d’impresa se l’apertura è saltuaria

Le attività di bed and breakfast (B&B) e affittacamere svolte in modalità saltuaria che fanno leva sull’organizzazione familiare e si attengono alla disciplina regionale in materia vanno considerate a carattere occasionale. Stop alla contestazione di attività d’impresa da parte del Fisco con la richiesta, quindi, anche dell’Iva e dei contributi (oltre alle imposte sui redditi diversi già dichiarati). È quanto emerge dalla sentenza 154/1/2024 della Cgt Friuli Venezia Giulia, che ha confermato il giudizio...

