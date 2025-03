Bollette più alte del 5,9%: 777 euro a famiglia da ottobre a gennaio

Una spesa di 777 euro, di cui 280 per l’elettricità e 497 euro per il gas. È quella pagata in media dalle famiglie italiane – secondo i calcoli di Facile.it per Il Sole 24 Ore del Lunedì – in soli quattro mesi: da ottobre 2024 a gennaio di quest’anno. Il rincaro si è tradotto in un incremento medio della bolletta stagionale del 5,9% sullo stesso periodo 2023/24, quando l’importo si era fermato a 724 euro.

La componente gas pesa di più (64%) sulla spesa complessiva ed è quella che ha registrato l’incremento...