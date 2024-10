Bonus casa, corsa ai pagamenti entro fine anno

Corsa contro il tempo per pagare i lavori edili con i bonus in scadenza (o per effettuarli, per le imprese) entro la fine del 2024. Senza guardare alle proroghe contenute nella legge di Bilancio 2025, infatti, il 31 dicembre 2024 scadranno le seguenti agevolazioni: l’incremento dal 36% al 50% del bonus casa Irpef e del relativo limite di spesa da 48.000 euro a 96.000 euro, il sismabonus, l’ecobonus, il bonus mobili e il bonus giardini.

Anche se per il bonus casa e il bonus mobili sembra certo un rinvio...