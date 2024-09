Bonus casa, riparte il pressing per correggere le comunicazioni errate

Riaprire, anche se in modo chirurgico, la remissione in bonis. Per consentire ai contribuenti di correggere gli errori nelle comunicazioni delle opzioni di cessione e sconto, presentate entro il termine del 4 aprile scorso. Il Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, chiede di riattivare, seppure con una modifica dai confini molto limitati, il cantiere delle correzioni alla disciplina del superbonus e dei suoi elementi collegati.

La sollecitazione è contenuta nella memoria...