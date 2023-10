Bonus mobili: si può ottenere se non si effettua la ristrutturazione? di Deborah Maria Foti - Anapi

L’agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sulla fruizione dell’agevolazione in caso di lavori effettuati sulle parti comuni dei condomìni

Un contribuente si è rivolto alle Entrate ponendo un quesito tramite la posta di FiscoOggi riguardo alla fruizione del bonus mobili. Nel caso analizzato, il contribuente ha spiegato di aver avviato degli interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio nel quale è proprietario di due unità abitative sulle tre totali. I lavori realizzati nelle parti comuni riguardano il rifacimento dell’intonaco e la pittura interna del vano scale. Interventi, dunque, che non necessitano di alcun titolo edilizio.

La risposta delle Entrate

Premesso ciò, il contribuente ha chiesto se può fruire del bonus mobili per l’acquisto di alcuni arredi destinati a una delle due unità abitative di cui è proprietario. In risposta, l’Agenzia ha spiegato che, quando si effettua un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti condominiali di edifici residenziali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, i condòmini hanno diritto a fruire del bonus mobili, ciascuno in base alla propria quota e solo se i beni acquistati sono destinati ad arredare queste parti comuni.

Difatti, il bonus mobili non è riconosciuto a coloro che, invece, acquistano mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. Detto ciò, quindi, il contribuente non potrà utilizzare l’agevolazione richiesta.

A tal proposito è utile ricordare che la circolare numero 29 del 2013 delle Entrate in merito all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici specifica, al paragrafo 3.2, che i contribuenti in questione devono sostenere «ulteriori spese documentate» rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per «l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione».

Cosa dice la normativa

Inoltre, la normativa inerente al bonus mobili stabilisce che, al fine di ricevere l’agevolazione, è necessario che si svolgano alcuni interventi quali:

1) interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità abitative;

2) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;

3) ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;

4) restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione che venderanno l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Pertanto, la correlazione tra interventi edili e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per fruire della relativa agevolazione è necessaria, anche se va specificato che gli interventi realizzati non devono obbligatoriamente qualificarsi come ristrutturazione edilizia ai sensi del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001).

Infine, è importante ricordare che il bonus mobili, vale a dire la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è calcolata su un massimale di 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024.