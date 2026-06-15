La domanda
Sono proprietario di un immobile con alcuni appartamenti, che ho dato in locazione. Sono stati realizzati dei posti auto pertinenziali a tali appartamenti. Posso dare in locazione i posti auto a persone diverse dagli inquilini?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 9 febbraio 2026
In base alla legge 431/1998, che ha abrogato l’articolo 13 della legge 392/1978 (che determinava la superficie convenzionale delle autorimesse singole in misura pari al 50% della superficie effettiva, sancendo la sussistenza di un vincolo pertinenziale inderogabile tra unità abitativa e box autorimessa), non risulta che alcuna norma vigente vincoli la locazione ...