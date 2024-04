Case green, ok finale: due anni di tempo per la tabella di marcia

La direttiva case green taglia definitivamente il traguardo. L’Ecofin ha dato il via libera alla direttiva case green (la Energy performance of buildings directive: Epbd) con due no che hanno fatto rumore. Italia e Ungheria hanno, infatti, votato contro la proposta che è stata approvata a marzo dal Parlamento europeo. Nel tentativo di rendere meno stringenti gli obiettivi da raggiungere per centrare il recupero di efficienza energetica che dovrà portare entro il 2050 a centrare le emissioni zero ...

