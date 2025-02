Cessione e sconto in fattura ancora possibili ma solo per il superbonus

Il mosaico delle ipotesi in cui è ancora possibile cedere a terzi (sotto forma di credito d’imposta compensabile in F24) la detrazione per i bonus edilizi o chiedere lo «sconto in fattura» si è arricchito nel 2025 di altre tessere. Infatti, l’articolo 121 del Dl 34/2020, nel disciplinare le opzioni, contiene due riferimenti temporali:al comma 1, dove esse vengono riconosciute ai «soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» le spese per gli interventi agevolati;e al comma 7-...

