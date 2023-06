Cessioni, piattaforma Enel X operativa entro settembre di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Link utili Scheda: Bonus edilizi, operativo lo spalmacrediti in dieci anni Alessandro Borgoglio Riviste









La piena operatività della piattaforma Enel X per la cessione dei crediti «è prevista entro il mese di settembre». A fissare, per la prima volta, un orizzonte temporale al veicolo è la risposta del ministero dell’Economia, letta dalla sottosegretaria Sandra Savino, in risposta a una interrogazione di Emiliano Fenu (M5S) in commissione Finanze alla Camera.

Una risposta che arriva mentre, quasi in contemporanea, in commissione Ambiente alla Camera l’Ance, attraverso il vicepresidente Stefano Betti, ...