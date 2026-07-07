La domanda
Nel nostro condominio, composto di 18 unità immobiliari, vige un regolamento assembleare nel quale non è specificato il numero di deleghe che ogni condomino può portare in assemblea. Chiedo quali maggioranze occorrano per inserire dei limiti al numero di deleghe.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 luglio 2026
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, nei condomìni con più di venti partecipanti, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale dell’edificio. Nel caso prospettato dal lettore, trattandosi di un condominio composto da 18 unità, tale limite legale non trova diretta applicazione...