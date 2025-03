Comunicazione dei dati sulle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica nei condomini - Dettagli e approfondimenti

Il 21 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una serie di FAQ per fornire chiarimenti sull’obbligo che incombe sugli amministratori di condominio riguardo alla comunicazione annuale delle spese. Questa comunicazione, necessaria in virtù dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2016, riguarda le spese sostenute per interventi “edilizi” effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali nell’anno precedente. Le informazioni raccolte sono essenziali per la predisposizione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi