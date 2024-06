Comunità energetiche, oltre mille

Sono oltre mille le iniziative – in gran parte in via di realizzazione – di condivisione di energia rinnovabile in Italia. A poco più di due mesi dall’apertura dei portali del Gestore servizi energetici (Gse) per le richieste di accesso agli incentivi –l’8 aprile 2024 – e a circa sei dal tanto atteso Decreto Cacer del Mase, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, il Gse condivide con Il Sole 24 Ore i primi numeri che permettono di iniziare a tastare l’effettivo interesse del Paese all’iniziativa. ...

