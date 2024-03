Consenso scritto per la validazione dell’assemblea in videoconferenza

Senza previo consenso scritto (ai fini della prova) o in assenza di regolamento condominiale l’assemblea convocata in videoconferenza va interamente annullata sia mista che esclusivamente in modalità telematica. Il previo consenso non si può desumere - precisano i giudici - dal comportamento tacito dei condòmini che hanno partecipato in assemblea.

Sul solco delle sentenze gemelle del Tribunale di Padova la 448/2022 e la 551/2022 (vedasi articolo Sole 24 Ore 21 aprile 2022) e della dottrina più autorevole...