Continua la ricerca Anaci per il contenimento energetico con progetti italiani ed esteri di ricercatori padovani di Giorgio Cambruzzi -socio fondatore Anaci

Per l'Anaci Padova quest'ultimo periodo s'è rivelato di prestigio professionale e, per gli associati, il raggiungimento di traguardi inimmaginabili. In data 18 maggio è stato sottoscritto l'Accordo di Riservatezza – Protocollo d'Intesa tra l'Anaci Padova e l'Università degli studi di Padova, per la reciproca collaborazione nel portare a termine i «Progetti di ricerca energetica su immobili». In data 5 giugno 2023, l'Anaci Padova ha consegnato ai ricercatori dell'Università di Padova i dati relativi ai consumi gas anno 2020 di tutti gli edifici di Padova, via per via, civico per civico, nonché i dati raccolti, in due anni e mezzo dai colleghi, di 849 condomìni, indicando singolarmente la loro ubicazione, il volume, la potenzialità della centrale termica e i consumi gas annuali.

Questi sono i dati di base essenziali per iniziare la realizzazione del Progetto Urbem, finanziato dal ministero delle Università e della Ricerca e affidato alle Università di Padova, Milano, Firenze, Roma e Catania. L'elaborazione scientifica è basata sui dati forniti da Anaci Padova all'Università patavina, che li ha partecipati alle altre quattro Università, tutte ferme al palo da aprile 2022 per carenza di dati reali da elaborare. Frattanto, dall'ampio e complesso Progetto Europeo (Pnrr) è arrivato all'Università di Padova l'incarico di accertare l'esatto fabbisogno energetico degli appartamenti italiani.

Il professor Angelo Zarrella, responsabile del Gruppo di ricerca BETALAB presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova, mi ha ricordato l'impegno reciproco di collaborazione. Non ho potuto sottrarmi. Per realizzare tale progetto è necessario conoscere i dati reali sui consumi energetici (prevalentemente del gas per riscaldamento) e sulle abitudini delle persone. Per elaborare il Progetto Europeo GRINS è necessario che gli amministratori Anaci convincano un gruppo di 30/40 Clienti/Famiglie, anche sottogruppi di 4/6 appartamenti dello stesso condominio, a partecipare attivamente alla ricerca energetica.

Partecipare anche singolarmente è un reale contributo per sapere come contenere il consumo energetico nell'immediato futuro. L'intendimento è quello di promuovere una campagna di monitoraggi delle condizioni ambientali interne, ovvero temperatura dell'aria, umidità, CO₂, consumi energetici degli elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie. Con l'elaborazione dei dati ottenuti, sarà possibile condurre simulazioni energetiche su scala urbana più accurate e reali, sì da poter valutare l'impatto delle diverse soluzioni di efficientamento. L'obiettivo è avere dati reali per creare un modello per il calcolo dei consumi dello stock edilizio italiano, che consiste per la maggior parte degli edifici residenziali costruiti prima degli anni 90.

Si può segnalare la propria disponibilità a:

pnrrgreen@gmail.com indicando indirizzo e telefono.