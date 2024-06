Convention 2024 di Aiac a Bergamo dedicata all’innovazione

L’8 giugno alle 9.00 si terrà a Bergamo, presso l’UCI Cinemas, all’interno dell’Orio Center (adiacente all’aeroporto Orio al Serio), l’ appuntamento annuale Aiac, live business Academy Srl ed On.Ex. (Only Excellence), che è l’AIAConvention 2024. Quest’anno il macro-tema è legato alla necessità di innovare e il titolo è infatti: « O ti evolvi o ti estingui».

Per quanto possa sembrare minaccioso vuole essere, invece, una chiamata all’azione, una presa di coscienza dei cambiamenti in atto e degli strumenti che l’evoluzione tecnologica - in cui siamo immersi già da tanto senza rendercene conto - offre. Strumenti appunto; non dobbiamo perdere il focus su questo; strumenti come il danaro, la parola, un coltello o il fuoco e uno strumento, di per sé, non è né buono né cattivo; il plus o il minus è dato dalla mano dell’uomo, dall’utilizzo che se ne fa e dalle intenzioni che muovono le azioni.

Per gli amministratori di condominio, oggi, di strumenti ce ne sono tanti e l’intelligenza artificiale, di cui parlerà Gianluigi Bonanomi (formatore di comunicazione digitale e IA generativa, giornalista, autore), interagendo e coinvolgendo la platea, è uno strumento come tanti altri che, però, diciamolo, spaventa. Ma cosa spaventa veramente? Lo strumento o l’uomo? Le potenzialità di questo nuovo strumento, di fatto, sono incredibili, ma come abbiamo stigmatizzato più e più volte non vanno a sostituirsi alla competenza e all’umanità che non devono mai mancare in un Professionista con la P maiuscola.

Ed è proprio di umanità, di comunicazione efficace, di neuroni specchio di cui parleremo nella seconda parte della mattinata e lo farà un esperto giornalista, conduttore e formatore come Roberto Rasia dal Polo perché - non dimentichiamolo - quella di amministratore di condominio è una professione di relazioni e, in questi ultimi anni, le relazioni sono diventate particolarmente complesse a detta degli stessi amministratori. Quello che è certo è che l’umanità, l’empatia, l’ascolto e la gentilezza non possono essere delegate a strumenti, ma sono frutto di esperienza ed interiorizzazione di questi valori. Non mancherà anche una ventata di ironia e di leggerezza, perché abbiamo tanto bisogno anche di sorridere.

I temi della giornata sono trasversali e, per questo motivo, l’evento che è principalmente rivolto agli amministratori di condominio con una marcia in più, desiderosi di informarsi oltre lo sterile obbligo formativo, è aperto a tutti coloro che vogliono saperne di più, a tutti coloro che vogliono concedersi l’opportunità di divenire più consapevoli e proattivi.

Per iscrizioni ed info scrivere a info@aiacondomini.it

AIAC – Redazione