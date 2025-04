Il gestore del bed and breakfast è responsabile della morte dell’ospite causata dal monossido di carbonio

La diffusissima attività di bed and breakfast, come noto, deve essere esercitata in conformità alla normativa di sicurezza sul gas prevista dalla legge 1083/1971 e in difetto, se avvengono gravi incidenti, la Cassazione (sezione 4 penale, sentenza 10022/2025) afferma i principi di diritto per cui il gestore risponde penalmente della morte e delle lesioni degli ospiti causate dall’ingestione di monossido di carbonio.

La vicenda processuale

In primo e in secondo grado i giudici affermavano la responsabilità penale di vari...