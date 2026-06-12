La domanda

Sono residente in un condominio, in qualità di comodatario dell’appartamento di proprietà di mio figlio, e partecipo regolarmente alle riunioni condominiali, con delega da lui rilasciatami. Vorrei sapere, innanzitutto, se, in quanto partecipante alla riunione come delegato di mio figlio, posso essere designato presidente dell’assemblea. Inoltre, dal momento che si prospettano onerosi lavori per il completo rifacimento del tetto, poiché il mio appartamento ha una parte dei locali che non ricade sotto la verticale del tetto condominiale, ma sotto una terrazza scoperta dell’appartamento soprastante, i metri quadrati corrispondenti possono essere detratti dal totale, comportando di conseguenza una riduzione della quota millesimale di mia pertinenza?