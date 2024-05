Corso Anaip per revisori della contabilità condominiale al via a maggio

In una la segreteria Anaip, Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti, comunica che è stato programmato un corso per «Revisori della Contabilità Condominiale», figura prevista dal Codice civile all’articolo 1130 bis: «L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio».

Il corso ha lo scopo di fornire una formazione giuridica, contabile, fiscale, risoluzione dei conflitti, privacy a tutti coloro che desiderano acquisire gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’incarico professionale.

Il corso verrà effettuato a norma della normativa UNI 111777 del 2020 e si terrà online. Avrà inizio il 16 maggio e si concluderà il 11 giugno 2024, la frequenza nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.