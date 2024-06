Corso Anapic a Milano in presenza e da remoto il 4 luglio

Anapic annuncia che il 4 luglio 2024 alle ore 14,00 presso la sede del Westin Palace in piazza della Repubblica 20 a Milano si svolgerà la convention formativa per amministratori di condominioche prevede il rilascio di 4 crediti formativi in base al Dm 140 /2014. L’evento è in fase di accreditamento all’Oordine avvocati di Milano e avrà per oggetto gli argomenti di più stretta attualità (clicca qui per la locandina).

La presidente Anapic Lucia Rizzi evidenzia la necessità di aggiornare gli amministratori sul tema legato all’efficientamento energetico, al decoro architettonico e alla sua tutela e a tutti gli aspetti correlati che riguardano la sicurezza degli impianti e l’impatto delle nuove tecnologie per l’amministrazione di condominio. La distribuzione degli attestati finali di partecipazione è affidata al responsabile scientifico Anapic Francesco Maria Galli .

La convention prevederà il collegamento da remoto per gli amministratori non residenti in Lombardia.