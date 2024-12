Da Enea e Assoimmobiliare una nuova guida per uffici più efficienti

Comunica il mensile informativo di Enea che l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Assoimmobiliare hanno realizzato il Quaderno dell’efficienza energetica per gli uffici, una guida operativa per facilitare le diagnosi energetiche e promuovere soluzioni di contenimento dei consumi in un settore che in Italia conta oggi circa 630 mila unità immobiliari, dislocate in prevalenza nel nord (53%), con la Lombardia al primo posto (30%).

Il Quaderno si ...