Dal 5 febbraio ogni lunedì il punto Anapic in diretta tv a Telelombardia

In una nota Anapic annuncia la ripresa delle trasmissioni televisive in diretta su Telelombardia a partire dal 5 febbraio ore 9,30 con la partecipazione della presidente Anapic Lucia Rizzi. La diretta televisiva del 5 febbraio verterà sulla innovazione della professione degli amministratori di condominio, grazie ai sistemi digitali informatici spiegati in studio dall’ingegner Matteo Bignami.

Durante le tramissioni in diretta ogni lunedì gli esperti risponderanno ai quesiti dei condòmini e approfondiranno gli aspetti, legali tecnici e fiscali spesso legati a questioni e contenziosi della vita condominiale. «Un nuovo appuntamento per informare professionisti e rilanciare la cultura del diritto condominiale», conclude la presidente Anapic Lucia Rizzi.