Dal 7 aprile l’avvio dei corsi Anapic per l’abilitazione alla professione di amministratore

Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti di immobili e condomìni) comunica due appuntamenti fissati per il mese di aprile: a partire dal 7 aprile 2025 sarà avviato un corso di abilitazione per la professione di amministratore di condominio attualmente in fase di accreditamento presso l’ Ordine avvocati di Milano .

«Il corso prevede una modalità mista di partecipazione, che combina lezioni in presenza e online. Saranno 76 le ore complessive di formazione, con l’obiettivo di fornire ai candidati le competenze necessarie per esercitare la professione in modo competente e conforme alle normative vigenti» annuncia in una nota la presidente Anapic Lucia Rizzi. Sicurezza degli impianti e delle strutture del condominio, gestione delle spese condominiali: come ripartirle correttamente tra i condomini e la preparazione del bilancio annuale, regolamenti e diritti e doveri legali dei condòmini saranno tra i temi approfonditi.

Il 18 aprile si svolgerà invece in modalità webinar un corso di aggiornamento per la formazione continua che si concentrerà sulla sostituzione dei vecchi ascensori e sull’inserimento di nuovi ascensori nei condomìni che ne sono privi. Si parlerà anche dei vantaggi dei bonus statali disponibili per queste opere.