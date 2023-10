Danni da infiltrazioni causati da illecito permanente: inconcepibile l’eccezione di prescrizione di Eugenio Correale

Quest’ultima non ricorre dall’ultimazione dell’opera che ha determinato il danno perché il danno si verifica di giorno in giorno

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione 25835 del 5 settembre 2023.

In sintesi

Nel caso di illeciti permanenti, il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera che ha determinato il danno. La condotta illecita consiste nel mantenimento dello stato di fatto (salvo la condotta cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento).

Pertanto, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni «de die in diem» (di giorno in giorno), a mano a mano che essi si verificano.

L’analisi

Interessa osservare che in analoga fattispecie anche il Tribunale di Milano (sezione decima, sentenza 4338 /2023) ha incisivamente affermato che nel caso di illecito permanente è pacifico che il dies a quo della prescrizione decorra dalla cessazione della permanenza. Tacitianamente, il nostro Tribunale ha saputo condensare in poche parole l’insegnamento utile per chi affermi di avere ancora il diritto di essere risarcito. Gli amministratori ben conoscono l’abilità di chi in luogo di eliminare i problemi confeziona cavilli.

Nel caso deciso dalla Cassazione il danneggiante aveva addirittura tentato di trarre vantaggio dal fatto di avere lasciato proseguire per decenni le infiltrazioni che procuravano danni e disagi al vicino ed aveva eccepito la prescrizione. Il tentativo è andato a vuoto, anche perché la questione cozzava con scia di insegnamento giurisprudenziale consistente ed uniforme.

Alla Corte è quindi bastato ripetere la consueta massima: «allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l’eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all’immobile, sia l’illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sè e per sè quale fonte di danno come tale all’immobile, sia l’illecito rappresentato dalla verificazione di danni all’immobile in quanto originatisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera che lo ha determinato».

Ciò «in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall’immobile in conseguenza dell’esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni “de die in diem”, a mano a mano che essi si verificano» (Cassazione 5831 del 2007; Cassazione 4679 del 2009; di recente, Cassazione 4677 del 2023).