Debiti del condominio nei confronti dei terzi e tutela del condomino in regola con i pagamenti di Eugenio Correale

Il creditore che non abbia preventivamente escusso i morosi non ha diritto di rivolgersi nei confronti di chi abbia versato le sue quote

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all'ordinanza della Cassazione 5043 del 17 febbraio 2023.

In sintesi

Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’articolo 615 Codice procedura civile per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia...