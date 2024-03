Decorsi dieci giorni dall’avviso di giacenza, la comunicazione si intende ricevuta dal destinatario

Il termine per impugnare una delibera decorre dalla comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento del verbale assembleare al condomino assente. Se, però, il postino non trova il destinatario, la comunicazione si considererà eseguita una volta decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza o, se anteriore, dalla data di ritiro del piego. Non rileverà, pertanto, la data dell’effettivo ritiro se effettuato oltre quel momento. L’intento evidente è di bilanciare l’interesse...

