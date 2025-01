Dedicato alla casa del futuro e al rendiconto il convegno Anaci del primo febbraio a Cremona

Si terrà presso l’Aula Magna del Seminario di Cremona, in Via Milano 5, il convegno, dal titolo «La casa tecnologica del futuro e il rendiconto condominiale secondo Anaci» (clicca qui per la locandina) organizzato da Anaci Cremona, in collaborazione con Anaci Nazionale, AnacI Lombardia.

L’evento, in programma dalle ore 9:30 alle 13:30, rappresenta - comunica una nota - un’importante occasione di aggiornamento e confronto per gli amministratori di condominio, i professionisti del settore e le istituzioni, ponendo l’accento sulle prospettive della gestione condominiale nel contesto della transizione digitale, ecologica e della sicurezza.

Il convegno si inserisce in un contesto di crescente necessità di aggiornamento per gli amministratori condominiali e i professionisti del settore immobiliare. La digitalizzazione e l’innovazione tecnologica stanno trasformando radicalmente la gestione degli edifici, rendendo sempre più indispensabile l’adozione di strumenti avanzati per la sicurezza, l’efficienza energetica e la gestione contabile. Durante l’incontro verrà, infatti, presentato il Libro Verde, una guida che Anaci ha realizzato insieme a Knx Italia con l’obiettivo di creare il primo standard di domotica al mondo da utilizzare nei condomìni e garantire sicurezza e risparmio energetico a tutti i condòmini. Il Libro Verde offre una guida pratica che, attraverso tecnologie di building automation, punta a fare cultura e sensibilizzare sui benefici della digitalizzazione.

I relatori esporranno le principali strategie per affrontare queste sfide, offrendo un quadro normativo aggiornato e suggerendo best practice per una gestione trasparente e innovativa del condominio. Verrà posta particolare attenzione all’importanza della sicurezza negli edifici smart, alla necessità di una rendicontazione chiara e conforme alle nuove disposizioni legislative e all’impatto della transizione ecologica sulle strutture condominiali.