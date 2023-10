Demolita la tettoia di legno se il regolamento vieta modifiche di Annarita D'Ambrosio

FOTOGRAMMA (ENRICO BRANDI, MILANO - 2014-08-14)

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Le limitazioni alla proprietà dei singoli contenute nelle clausole del regolamento condominiale devono essere quanto più possibile dettagliate perché possano essere osservate. Lo ribadisce l'ordinanza di Cassazione 26424/2023 depositata il 13 settembre.

I fatti

La lite aveva origine dalla realizzazione di una tettoia in legno a copertura di una veranda che alcuni condòmini avevano realizzato al posto della tenda in tessuto giallo che tutte le unità immobiliari esponevano. Per violazione dell'articolo del regolamento, il condominio agiva perciò contro i proprietari chiedendo il rispristino del manufatto e dello status precedente. Soccombente in primo e secondo grado il condominio vedeva riconosciute le sue ragione nel giudizio di legittimità. Tralasciando il riferimento all'assenza del permesso di costruire che non costituiva oggetto di causa, i supremi giudici, precisano invece che in secondo grado non si era tenuto conto del senso letterale del testo della clausola regolamentare che andava rispettato e pertanto la sentenza sfavorevole al condominio andava cassata.

Il rispetto del regolamento

Per la Suprema non si può sposare la tesi della Corte d’appello secondo la quale l’articolo 13 del regolamento condominiale non ha limitato le facoltà riconosciute al singolo condomino, così che, non avendo l’installazione recato danno al decoro architettonico dello stabile, andava confermato il rigetto della domanda del condominio. L’affermazione della Corte - scrivono i giudici della Cassazione - si pone in contrasto con la lettera dell’articolo 13 del regolamento condominiale che non soltanto dispone che «ogni condomino è obbligato a non apportare modifiche di alcun genere alle unità immobiliari di sua proprietà e alle relative pertinenze interne ed esterne, in particolare modifiche che possano compromettere in qualche modo la stabilità del fabbricato nonché l’estetica e/o l’omogeneità del nel suo complesso», ma che alla lettera c) è ancora più esplicito citando tra gli interventi vietati la modifica delle tende esterne: «il tipo e i colori degli ombrelloni e delle tende delle terrazze dovranno essere uniformi, in base alla scelta eseguita a insindacabile giudizio dalla direzione dei lavori».