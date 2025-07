Diritto di accesso agli atti non significa obbligo di consegna della documentazione

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21 maggio 2025, numero 766, nel decidere di una controversia in tema di accesso alla documentazione condominiale, precisa opportunamente che il diritto di accesso di ciascun condomino alla documentazione del condominio non comporta affatto la sussistenza in capo all’amministratore di un obbligo di consegna al condomino della documentazione richiesta.

Il caso

Un condomino, sulla base di asserite discrepanze tra le somme versate per l’installazione dell’ascensore...