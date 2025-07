Per interventi diversi si può replicare il bonus verde

La domanda Nel 2023, ho richiesto e ottenuto il bonus verde per la realizzazione di un pozzo. Posso, per lo stesso immobile, fruire nuovamente del bonus verde in merito alla realizzazione, nel 2024, di un impianto di irrigazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 giugno 2025

La risposta è positiva. Per lo stesso immobile, è possibile fruire nuovamente del bonus verde (articolo 1, comma 38, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; articolo 1, comma 12, legge 205/2017, di Bilancio per il 2018), in anni diversi, a condizione che si tratti di interventi differenti e rientranti fra quelli ammessi dall’agevolazione. La circolare 7/E/...