Posto auto per il disabile escluso dalla turnazione tra condomini
La proprietà può subire limitazioni per il rispetto del dovere di solidarietà
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 8568 datata 1° luglio 2025, torna sulla ricorrente questione dell’assegnazione, in via esclusiva, del posto auto condominiale a uno o più partecipanti alla cosa comune che presentino una condizione di certificata e grave disabilità. Su questa tematica, i Tribunali italiani e la Cassazione hanno un orientamento pressoché univoco e consolidato, totalmente improntato al principio di solidarietà condominiale più volte ribadito dalla Suprema corte, nonché ai principi...