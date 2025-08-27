I temi di NT+Le ultime sentenze

Posto auto per il disabile escluso dalla turnazione tra condomini

La proprietà può subire limitazioni per il rispetto del dovere di solidarietà

di Ivana Consolo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 8568 datata 1° luglio 2025, torna sulla ricorrente questione dell’assegnazione, in via esclusiva, del posto auto condominiale a uno o più partecipanti alla cosa comune che presentino una condizione di certificata e grave disabilità. Su questa tematica, i Tribunali italiani e la Cassazione hanno un orientamento pressoché univoco e consolidato, totalmente improntato al principio di solidarietà condominiale più volte ribadito dalla Suprema corte, nonché ai principi...

