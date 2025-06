Dl Sicurezza: Confedilizia plaude alla procedura accelerata di sgombero

«La liberazione degli immobili abusivamente occupati è da sempre una priorità della Confedilizia. Il decreto sicurezza interviene finalmente su questa piaga introducendo, per quella che definisce unica abitazione effettiva del denunciante, una procedura accelerata di sgombero». Lo afferma in una nota Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, dopo il via libera finale al decreto da parte del Senato.

«L’auspicio - aggiunge - è che questa novità venga estesa a tutte le occupazioni arbitrarie...