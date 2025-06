L’amministratore va formato come datore se c’è il portiere

La domanda

L’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rende obbligatoria una formazione di almeno 16 ore, in materia di salute e sicurezza, per i datori di lavoro, a norma del Dlgs 81/2008, modificato dal Dl 146/2021. Per gli amministratori di condominio è previsto l’obbligo di svolgere tale formazione, qualora, all’interno dello stabile da loro amministrato, sia presente un portiere? In tale ipotesi, l’amministratore è da considerare a tutti gli effetti datore di lavoro, ai fini del citato Dlgs 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi obblighi formativi?