La domanda

In un’abitazione, sono state sostituite tutte le tapparelle. Le nuove tapparelle sono di diverso materiale e diverso colore. In assenza di ulteriori opere, nemmeno sugli infissi esterni, l’intervento può essere considerato manutenzione straordinaria e fruire del bonus casa al 50 per cento, essendo l’appartamento di proprietà adibito ad abitazione principale?