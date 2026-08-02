La domanda
In un’abitazione, sono state sostituite tutte le tapparelle. Le nuove tapparelle sono di diverso materiale e diverso colore. In assenza di ulteriori opere, nemmeno sugli infissi esterni, l’intervento può essere considerato manutenzione straordinaria e fruire del bonus casa al 50 per cento, essendo l’appartamento di proprietà adibito ad abitazione principale?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 luglio 2026
La sostituzione delle sole tapparelle, con cambio di colore o materiale, configura un intervento di manutenzione straordinaria e, come tale, gode del bonus casa ristrutturazioni, con aliquota del 50-36 per cento, a seconda che si tratti di abitazione principale oppure no (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986; articolo 1, comma 22, della legge 199/2025, di Bilancio...