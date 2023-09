Edificio diroccato, nel conflitto tra il condomino che vuole ricostruire e chi si oppone prevale la volontà del primo di Alessandra Tononi

In applicazione estensiva dell’ultimo comma dell’articolo 1128 Codice civile il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione è tenuto a cedere agli altri i suoi diritti









Quando muore un condominio e quando cessano le responsabilità in capo a condòmini e amministratori. Pensiamo all'edificio fortemente deteriorato per cause naturali, quali la rovina per vetustà, terremoto, incendio e scoppio (Cassazione 1663/1974; Cassazione 4414/1977) e quindi per cause estranee alla volontà dei proprietari.

L'articolo 1128 Codice civile stabilisce che se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condòmini può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condòmini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.

