Edilizia: 3 italiani su 4 non hanno mai usato bonus statali per riqualificare casa

A usufruire dei bonus statali per riqualificare casa non è stata la maggioranza degli italiani, risulta avervi fatto ricorso solo un italiano su 4 . È quanto emerge dal rapporto di Pulsee Luce & Gas, brand per l’energia di casa di Axpo Italia, realizzato in collaborazione con NielsenIQ, secondo cui gli interventi di riqualificazione dichiarati sono stati effettuati da 2 a 10 anni fa per il 30% del campione.

Resta ancora una certa mancanza di consapevolezza sul rapporto tra energia e abitazioni...