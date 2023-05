Energia, novità Enea sul fotovoltaico: celle solari ad alta efficienza per applicazioni urbane e rurali

Si sta lavorando in tal senso nei centri ricerche di Napoli e della provincia di Roma

Celle solari ad alta resa con materiali, architetture e processi innovativi per moduli fotovoltaici sostenibili, affidabili ed efficienti, da integrare in ambito urbano, nel paesaggio e nei siti di interesse storico-architettonico, con l'obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica e il consumo di suolo. Sono state realizzate nell'ambito del programma «Ricerca di sistema elettrico - Progetto integrato fotovoltaico ad alta efficienza», condotto da Enea in collaborazione con Cnr, Rse e varie...