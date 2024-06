Non spetta il bonus casa per pavimenti, infissi e serramenti

Secondo la Cassazione, sent. n. 11791/2024, si tratta di interventi di manutenzione ordinaria; ne consegue che, in quanto tali, non possono essere agevolati con la detrazione del 50%, se i lavori riguardano le singole abitazioni, sempreché, ovviamente, non si inseriscano nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, che è invece agevolabile sulle singole abitazioni oltre che sulle parti comuni di edifici.