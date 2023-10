Focus del venerdì: l’aspetto architettonico non si tocca: va tutelato il decoro di Rosario Dolce

La facciata è un bene comune, già elencato dall’articolo 1117 Codice civile, e, in quanto tale, non può rappresentarsi figurativamente e strutturalmente in modo diverso rispetto la propria versione originaria (ad esempio, ricoprendo di intonaco la cortina di mattoni rossi).Si potrebbe dire che per le facciate condominiali vale la regola secondo cui, detto in altri termini, l’aspetto architettonico di un fabbricato è immune da qualsivoglia modifica estetica rispetto la propria peculiare originalità, anche se è passato di moda o meno funzionale alla resistenza atmosferica.

La manutenzione straordinaria della facciata

A riprova di quanto asserito si richiama una sentenza, la numero 6533 del 12 ottobre 2023 della Corte di appello di Roma, la quale ha confermato l’invalidità di una delibera adottata da parte dell’assemblea dei condòmini in tema di manutenzione straordinaria della facciata condominiale.

Succedeva, in particolare, che l’adunanza dei condòmini, approvava un progetto esecutivo che integrava l’opzione di modificare gli effetti estetici del prospetto dell’edificio, intonacando il fabbricato, costituito da una cortina di mattoni rossi (a tal proposito, per come è dato leggere dal corpo del provvedimento, si trattava di disporre la «ricopertura con intonaco della preesistente cortina in mattoni, circoscritta alla sola facciata lato mare ed alla facciata laterale sino alla prima fila di balconi»).

L’incidenza degli interventi sull’aspetto estetico

Il condominio de quo riteneva legittimo l’intervento assumendo che il decoro architettonico sia da rispettare solo in relazione alle innovazioni e non anche agli interventi di manutenzione straordinaria. Questi ultimi – per come riportato dalla difesa della compagine - proprio perché non mutano l’essenza e/o la destinazione del bene comune, possono a fortiori incidere sulla originaria facies dell’edificio.

La tesi sostenuta dalla compagine condominiale non ha però convinto il collegio capitolino, che, invece, a tal proposito, non ha mancato di precisare che l’intervento manutentivo di che trattasi avrebbe impegnato soltanto una porzione della facciata (cioè, quella lato esterno) e non anche l’intero fabbricato, così realizzando una disimmetria estetica degna di nota, incompatibile con la tutela dell’aspetto architettonico, prima ancora che del suo decoro.

Conclusioni

Ma, anche il merito della scelta estetica e funzionale (giustificata financo per il risparmio postumo collegato spese manutentive) è stata censurata da parte del giudice dell’appello, il quale, a tal proposito, ha così chiosato: «… è comunque da escludere che la eventuale esigenza di risparmio nella spesa possa giustificare la lesione di uno dei beni comuni (le facciate ex articolo 1117, comma 1, n. 1, Codice civile) che contribuisce anche al valore patrimoniale di ciascuna unità immobiliare».