Il diritto condominiale preso sul serio: la delibera sull’esecuzione di opere pregiudizievoli per il decoro di Ettore Ditta

In alcuni regolamenti condominiali può essere inserita una clausola che prevede in tali casi l'obbligo a carico dei condòmini di richiedere all'assemblea uno specifico parere vincolante

L’articolo 1122 del Codice civile, in relazione alle opere che devono essere realizzate su parti di proprietà o di uso individuale, stabilisce che nell’unità immobiliare di proprietà esclusiva ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, al condomino è vietata l’esecuzione delle opere che rechino danno alle parti comuni o che determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. La disposizione aggiunge inoltre che in ogni caso deve esserne fornita la preventiva notizia all’amministratore che ha l’obbligo di riferirla all’assemblea.

Le previsioni del regolamento contrattuale

In alcuni regolamenti condominiali accade peraltro che la tutela prescritta dall’articolo 1122 del Codice civile venga ulteriormente rafforzata mediante l’inserimento di una clausola che prevede, per l’esecuzione delle opere suscettibili di pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, l’obbligo a carico dei condòmini di richiedere all’assemblea uno specifico parere vincolante. Naturalmente la clausola è giuridicamente valida solo quando il regolamento è di tipo contrattuale.

L’assemblea deve esprimere il proprio parere attraverso il suo atto tipico, vale a dire una deliberazione approvata nel corso di una adunanza specificamente convocata, che in tal modo diventa vincolante per il condomino interessato, al quale resta l’unico rimedio di esercitare l’impugnazione in tribunale se non condivide la delibera assembleare che nega il consenso ad eseguire l’opera.

La verifica di legittimità

Si pone in questo caso il problema della individuazione dei limiti entro i quali la delibera è legittima, o meno, e il giudice ha il potere di annullarla. La regola generale che si applica riguardo alla verifica che il giudice può esercitare su una delibera impugnata è quella secondo cui il controllo non si può mai estendere alla valutazione della sua opportunità e convenienza – che resta riservata esclusivamente alla discrezionalità dell’assemblea – ed è limitata al riscontro della sua legittimità rispetto alle disposizioni di legge e dell’eventuale regolamento condominiale.

Con riferimento al potere del giudice di verificare la validità del parere vincolante emesso dall’assemblea, la Cassazione con la sua sentenza numero 37852/2022, ha rilevato che, nel caso in cui una convenzione adottata in sede di regolamento di condominio imponga il consenso dell’assemblea per qualsiasi opera compiuta dai singoli condòmini suscettibile di modificare le parti comuni dell’edificio, l’assemblea esercita la prerogativa, attribuitale dalla convenzione adottata in sede di regolamento, di esprimere il consenso alle opere eseguite dai singoli condòmini a salvaguardia del decoro architettonico.

L’onere di provare la contrarietà alla legge grava su chi impugna

Pertanto il condomino interessato ha il diritto di esercitare l’azione di impugnazione nei confronti della deliberazione dell’assemblea di condominio che rigetta la sua richiesta di eseguire opere che vengono considerate tali da arrecare pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, ma l’onere di provare la contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l’invalidità della delibera, grava sul condomino che la impugna.

Con la conseguenza che, pure se il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non si può mai estendere alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità dell’assemblea dei condòmini, invece nel caso di una deliberazione che opponga un veto alle opere che il singolo condomino intende realizzare, ritenendole lesive del decoro architettonico, la verifica di legittimità postulata dall’articolo 1137 del Codice civile non esclude la necessità di un accertamento della situazione di fatto, che è alla base della determinazione collegiale, in quanto si tratta di un accertamento che costituisce il presupposto indefettibile per controllare la rispondenza della delibera alla legge.